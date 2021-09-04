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Объявления о продаже майнерских SSD под видом новых появились в Китае

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:35
Экономика
Объявления о продаже майнерских SSD под видом новых появились в Китае
wikipedia.org  /  D-Kuru/CC BY-SA 3.0

Пекин, 4 сентября. Криптовалюта Chia рухнула в цене почти до 15% от пиковой стоимости. В связи с этим майнеры начали продавать использованные SSD и HDD, причем пытаясь реализовать их под видом новых.

Изначально они скупили большое число накопителей в целях добычи Chia. Однако это привело к их дефициту на рынке, а стоимость одного токена упала с 1685 до 220 долларов. Теперь некоторые предприниматели пытаются перейти на другие платформы, для чего им необходим свежий капитал. Это и подталкивает их к продаже имеющегося оборудования, которое использовалось для майнинга.

Бизнесмены скупают бывшие в употреблении накопители оптом, перепрошивают их и продают как новые в КНР, где спрос еще довольно высок. Цены на такие SSD выглядят привлекательнее, чем в магазинах, и внешне отличить б/у SSD от нового крайне сложно, пишет 3DNews.

Первое место среди арабских стран по добыче биткоина заняла Ливия. На это указывают данные аналитиков Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).

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