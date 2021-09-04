Объявления о продаже майнерских SSD под видом новых появились в Китае

Пекин, 4 сентября. Криптовалюта Chia рухнула в цене почти до 15% от пиковой стоимости. В связи с этим майнеры начали продавать использованные SSD и HDD, причем пытаясь реализовать их под видом новых.

Изначально они скупили большое число накопителей в целях добычи Chia. Однако это привело к их дефициту на рынке, а стоимость одного токена упала с 1685 до 220 долларов. Теперь некоторые предприниматели пытаются перейти на другие платформы, для чего им необходим свежий капитал. Это и подталкивает их к продаже имеющегося оборудования, которое использовалось для майнинга.

Бизнесмены скупают бывшие в употреблении накопители оптом, перепрошивают их и продают как новые в КНР, где спрос еще довольно высок. Цены на такие SSD выглядят привлекательнее, чем в магазинах, и внешне отличить б/у SSD от нового крайне сложно, пишет 3DNews.

Первое место среди арабских стран по добыче биткоина заняла Ливия. На это указывают данные аналитиков Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).