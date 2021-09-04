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Украинские журналисты посоветовали больше не полагаться на США

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:33
Политика
Украинские журналисты посоветовали больше не полагаться на США
pixabay.com

Киев, 4 сентября. Президент США Джо Байден признал несостоятельность курса по насаждению демократии в других странах, уверены украинские журналисты.

Так в киевской прессе прокомментировали обращение главы государства к нации. Байден пообещал сконцентрировать внимание Вашингтона на так называемых инструментах мягкой силы. Это политические, экономические, дипломатические и культурные рычаги. Украинцев постигло разочарование из-за провальной политики США.

«Заявление Байдена должно ускорить прозрение на Украине. Мы должны понимать, что теперь уже точно США не пошлют ни одного солдата, чтобы тот умирал в украинском Донбассе», — подчеркнули журналисты.

Украинские журналисты посоветовали больше не полагаться на США. Мир не станет жить в американской парадигме и это факт. Киеву лучше сосредоточиться на использовании собственных ресурсов, потенциала, географического расположения и других факторов для восстановления государства. Кредитование же МВФ дает преимущества, но исключительно для властей, добавили представители прессы.

Ранее политолог Ростислав Ищенко указал на отсутствие интереса у США к Украине. По словам эксперта, этот факт наглядно демонстрирует формат встречи Байдена с киевским коллегой Владимиром Зеленским.

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украина сша байден
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