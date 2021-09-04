Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 13:52
13:52
Армия
Журналист Коц назвал приоритетные цели НАТО в Черном море
13:49
Происшествия
Спасатели эвакуировали более 70 человек из загоревшегося дома в Сочи
13:48
Политика
Киевский аналитик Кочетков объяснил, почему на Украине осенью вспыхнут протесты
13:45
Общество
Диетолог назвал наиболее опасные виды фастфуда
13:45
Шоу-бизнес
«Выглядит как секс-работник»: Ургант высмеял обложку альбома с Королевой и Николаевым
13:41
Политика
Французы напомнили Киеву об отказе соблюдать Минские соглашения в ответ на жалобы
13:39
Общество
Оцифрованный Да Винчи: Эрмитаж продает NFT-токены на основе произведений искусства
13:39
Происшествия
Девушка попала в реанимацию после падения с заброшенного колеса обозрения в Асбесте
13:37
Спорт
Борис Игнатьев назвал задачу Карпина на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр
13:37
Общество
Сотрудники МЧС спасли пятерых туристов в горах под Феодосией
Все новости

Конопля может понизить уровень углеродного следа России
Экономика
Конопля может понизить уровень углеродного следа России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Владивосток, 4 сентября. Российская академия наук оценила перспективы использования конопли с точки зрения «зеленой» экономики.

Чтобы стать углеродно-нейтральным государством, Россия может повысить уровень выращивания конопли. Как считает президент Российской академии наук Александр Сергеев, данное растение позволит Москве обойти уплату трансграничного налога на углеродный след. Об этом пишет РИА Новости.

Сергеев уверяет, что конопля крайне эффективно запасает углерод. Соответствующий показатель растения является более высоким по сравнению с результатами, демонстрируемыми лиственным лесом.

Конопля является легализованным травянистым растением во множестве стран. Часто ее используют для создания противорвотных лекарств, которые облегчают химиотерапию, подчеркивает Сергеев. С его точки зрения, у растения есть большой потенциал для реализации в медицине и бизнесе.

Экологизация экономики является сейчас набирающим все большую популярность трендом. Геологи из Соединенных Штатов недавно выяснили, что наибольший запас планетарного углерода может находиться в ядре Земли.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Конопля может понизить уровень углеродного следа России
сергеев конопля ран углеродная нейтральность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru