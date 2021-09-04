Конопля может понизить уровень углеродного следа России

Владивосток, 4 сентября. Российская академия наук оценила перспективы использования конопли с точки зрения «зеленой» экономики.

Чтобы стать углеродно-нейтральным государством, Россия может повысить уровень выращивания конопли. Как считает президент Российской академии наук Александр Сергеев, данное растение позволит Москве обойти уплату трансграничного налога на углеродный след. Об этом пишет РИА Новости.

Сергеев уверяет, что конопля крайне эффективно запасает углерод. Соответствующий показатель растения является более высоким по сравнению с результатами, демонстрируемыми лиственным лесом.

Конопля является легализованным травянистым растением во множестве стран. Часто ее используют для создания противорвотных лекарств, которые облегчают химиотерапию, подчеркивает Сергеев. С его точки зрения, у растения есть большой потенциал для реализации в медицине и бизнесе.

Экологизация экономики является сейчас набирающим все большую популярность трендом. Геологи из Соединенных Штатов недавно выяснили, что наибольший запас планетарного углерода может находиться в ядре Земли.