Разин объяснил, почему Успенскую выгнали из СССР

Москва, 4 сентября. Продюсер Андрей Разин рассказал о судьбе певицы, выгнанной из СССР за разгульный образ жизни. Ее имя он называть не стал, но фанаты поняли, что речь идет о Любови Успенской.

Свое повествование он начал с того, что «одна неудачная мамаша» вела разгульный образ жизни, пела в кабаках прокуренным и пропитым голосом. После чего певицу, осужденную за проституцию, выдворили из СССР, и она уехала строить карьеру в США, объяснил продюсер.

Певица, по его словам, умудрилась построить карьеру, а также довести свою дочь до наркомании. Он был возмущен, как у женщины повернулся язык оскорбить его.

«Эта псевдомать, которая довела свою дочь до такого состояния, когда она по улицам шарахается и просит подаяние, умудряется говорить о человеке, который был депутатом Москвы, Ставропольского края, окончил два института, работал президентом двух банков, занимал другие должности, что он придурок. В отличие от нее, я зарабатывал головой и своим талантом», — написал продюсер «Ласкового мая» на странице в Instagram.

Имя певицы, о которой шла речь, Разин отказался называть. Он подчеркнул, что давно решил не оскорблять дам, и добавил, что бог уже наказал исполнительницу.

Любовь Успенская несколько месяцев назад смогла наладить отношения с единственной дочерью Татьяной Плаксиной после скандала. Девушка назвала мать тираном и сбежала в США. После этого родственники не общались друг с другом, но спустя время смогли забыть все обиды.