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В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводка
Происшествия
В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводка
Пресс-служба МЧС России по Новгородской области

Улан-Удэ, 4 сентября. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Бурятии из-за сильного паводка, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Власти региона приняли соответствующее решение накануне. За сутки уровень реки Селенги в Улан-Удэ снизился на десять сантиметров. К полудню ушло еще три сантиметра воды.

На территории республики подтоплены 68 домовладений и 931 приусадебный участок. Из наиболее пострадавшей зоны эвакуировали 30 человек, сейчас они находятся в пункте временного размещения.

Аэромобильная группировка регионального главка МЧС продолжает работать в подтопленных районах, им помогают местные спасатели и рабочие группы администраций совместно с добровольцами. Всего в ликвидации последствий принимают участие более 200 человек и около 80 единиц техники.

Несколько дней назад режим ЧС был объявлен в Томпонском районе Якути. Из-за сильных дождей размыло дорогу федерального значения «Яна».

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