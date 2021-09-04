В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводка

Улан-Удэ, 4 сентября. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Бурятии из-за сильного паводка, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Власти региона приняли соответствующее решение накануне. За сутки уровень реки Селенги в Улан-Удэ снизился на десять сантиметров. К полудню ушло еще три сантиметра воды.

На территории республики подтоплены 68 домовладений и 931 приусадебный участок. Из наиболее пострадавшей зоны эвакуировали 30 человек, сейчас они находятся в пункте временного размещения.

Аэромобильная группировка регионального главка МЧС продолжает работать в подтопленных районах, им помогают местные спасатели и рабочие группы администраций совместно с добровольцами. Всего в ликвидации последствий принимают участие более 200 человек и около 80 единиц техники.

Несколько дней назад режим ЧС был объявлен в Томпонском районе Якути. Из-за сильных дождей размыло дорогу федерального значения «Яна».