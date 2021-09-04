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Актриса Гребенщикова назвала имя отца своего ребенка

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:25
Шоу-бизнес
Актриса Гребенщикова назвала имя отца своего ребенка
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 4 сентября. Актриса Алиса Гребенщикова, уставшая от постоянных сплетен, честно ответила на вопрос об отце своего ребенка. Она объяснила, что Алексей родился от оператора Сергея Дандуряна.

Артистка напомнила, что всегда честно говорила о своей личной жизни. И теперь звезда театра и кино негодует из-за слухов об отце ее ребенка, появившихся в прессе. Она опубликовала на странице в Instagram гневный пост, в котором опровергла все сплетни и назвала имя отца сына.

«Алеша копия своего папы — это тоже очевидно для всех нас. Но из года в год, вот уже почти 14 лет, кому-то охота вытаскивать из сундука сплетни и придумывать громкие заголовки, трепать и мое имя, и имя другого уважаемого человека», — написала 43-летняя актриса.

Она подчеркнула, что отцом ее ребенка является оператор и продюсер Сергей Дандурян. По ее словам, мальчик гордится своими армянскими корнями и родственниками. В знак уважения к отцу у подростка висит в комнате флаг Армении.

Алиса Гребенщикова — дочь музыканта Бориса Гребенщикова. Она окончила петербургский театральный институт. После учебы переехала в Москву и вошла в труппу МХАТ имени Горького. Актриса играет в нескольких постановках театра, в частности, спектакле-вербатиме «Некурортный роман». Какое-то время звезда не выходила на площадку, но пару лет назад вернулась с триумфом.

Ранее бывшая жена бизнесмена Романа Малькова Светлана гневно высказалась об экс-муже, который не платит алименты на детей. Она намерена вывести мужчину на чистую воду.

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дети личная жизнь Гребенщикова
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