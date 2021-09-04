Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 13:52
13:49
Происшествия
Спасатели эвакуировали более 70 человек из загоревшегося дома в Сочи
13:48
Политика
Киевский аналитик Кочетков объяснил, почему на Украине осенью вспыхнут протесты
13:45
Общество
Диетолог назвал наиболее опасные виды фастфуда
13:45
Шоу-бизнес
«Выглядит как секс-работник»: Ургант высмеял обложку альбома с Королевой и Николаевым
13:41
Политика
Французы напомнили Киеву об отказе соблюдать Минские соглашения в ответ на жалобы
13:39
Общество
Оцифрованный Да Винчи: Эрмитаж продает NFT-токены на основе произведений искусства
13:39
Происшествия
Девушка попала в реанимацию после падения с заброшенного колеса обозрения в Асбесте
13:37
Спорт
Борис Игнатьев назвал задачу Карпина на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр
13:37
Общество
Сотрудники МЧС спасли пятерых туристов в горах под Феодосией
13:36
Весь мир
Судан обсудил со странами-кредиторами возможность списания долгов
Все новости

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона стали основными покупателями оружия из России
Армия
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона стали основными покупателями оружия из России
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Владивосток, 4 сентября. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стали основными приобретателями российской экспортной военной продукции, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству отметил, что главными партнерами Москвы в военной сфере являются Китай, Индия, Мьянма, Индонезия, Бангладеш и Малайзия. По его словам, на долю этих государств приходится около половины текущего российского экспортного оборонного портфеля заказов.

Он подчеркнул, что РФ уделяет повышенное внимание технологическому сотрудничеству со странами региона. Шугаев заметил, что поскольку государства АТР ориентированы на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, Москва делает упор на технологическое сотрудничество в рамках совместных предприятий и организации лицензированного производства российского оружия.

Ранее сообщалось, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на ВЭФ, как нужно выбирать чиновников и управленцев. По его словам, нужно выбирать не тех, кто учился хорошо, а тех, кто может достигать результатов.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Страны Азиатско-Тихоокеанского региона стали основными покупателями оружия из России
россия вооружения шугаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru