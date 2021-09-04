Страны Азиатско-Тихоокеанского региона стали основными покупателями оружия из России

Владивосток, 4 сентября. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стали основными приобретателями российской экспортной военной продукции, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству отметил, что главными партнерами Москвы в военной сфере являются Китай, Индия, Мьянма, Индонезия, Бангладеш и Малайзия. По его словам, на долю этих государств приходится около половины текущего российского экспортного оборонного портфеля заказов.

Он подчеркнул, что РФ уделяет повышенное внимание технологическому сотрудничеству со странами региона. Шугаев заметил, что поскольку государства АТР ориентированы на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, Москва делает упор на технологическое сотрудничество в рамках совместных предприятий и организации лицензированного производства российского оружия.

Ранее сообщалось, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на ВЭФ, как нужно выбирать чиновников и управленцев. По его словам, нужно выбирать не тех, кто учился хорошо, а тех, кто может достигать результатов.