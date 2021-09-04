В Росгвардии прокомментировали драку сотрудников службы с отдыхающими в Сириусе

Сочи, 4 сентября. Пара отдыхающих проигнорировала законные требования сотрудников Росгвардии прекратить распивать алкоголь и вступила с ними в потасовку.

Как сообщил источник ФАН в пресс-службе Росгвардии, все произошло в минувшую пятницу в сочинском Сириусе. Мужчина и его спутница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгуливали по побережью и употребляли спиртные напитки. В один момент к ним подошли росгвардейцы, которые находились на патрулировании.

«Находясь на маршруте патрулирования, военнослужащие обратили внимание на граждан, нарушавших общественный порядок. На требование правоохранителей прекратить противоправные действия мужчина и женщина отреагировали агрессивно», — говорится в сообщении пресс-службы Южного округа Росгвардии.

В итоге пьяная женщина несколько раз ударила сотрудника, после чего с целью защиты граждане были задержаны и переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали похитителя крупной суммы денег из интернет-клуба в Усинске.