Uber поможет женщинам из Техаса делать аборты

Вашингтон, 4 сентября. Руководители крупных американских компаний таких как Uber, Lyft, Bumble и Tinder выступили с критикой запрета абортов в штате Техас. Они планируют помогать женщинам, которые, решили прервать беременность.

Match Group CEO Shar Dubey says she would personally create a fund to support Texas-based workers and dependents who needed to seek abortion care outside of the state, a company spokesperson says. https://t.co/6Dq8SXvNVC — NBC News (@NBCNews) September 2, 2021

Генеральный директор технологической компании Match Group Шар Дубей, в которую входят популярные дейтинговые приложения Match, Tinder и другие разослала письмо работникам, в котором она заявила, что «шокирована» новым законом о запрете абортов и планирует создать фонд помощи всем сотрудникам, которым потребуется уехать Техаса, чтобы прервать беременность.

«Я говорю об этом не как генеральный директор компании. Я говорю об этом лично, как мать и женщина, которая горячо заботится о правах женщин, включая что ей делать со своим телом», — написала она.

К ее словам присоединилось руководство еще одного дейтингового приложения, базирующегося в Техасе — Bumble. Они также раскритиковали закон и планируют финансово помогать всем женщинам, которых он коснется.

«Начиная с сегодняшнего дня Bumble создал благотворительный фонд, поддерживающий репродуктивные права женщин и людей любого пола, желающих сделать аборт в Техасе», — написала компания в Twitter.

Starting today, Bumble has created a relief fund supporting the reproductive rights of women and people across the gender spectrum who seek abortions in Texas. — Bumble (@bumble) September 1, 2021

Uber и Lyft также выступили против запрета абортов и пообещали покрыть 100% судебных издержек для водителей, которые теперь могут быть привлечены к ответственности в соответствии с новым законом.

«Никогда не нужно оправдываться, или даже делиться тем, куда вы едете и почему. Представьте, что вы беременная женщина, пытающаяся попасть на прием к врачу, и вы не знаете откажет вам водитель из-за закона или нет. Это неприемлемо», — говорится в заявлении Lyft.

Техас против абортов

С 1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Кроме того, нововведение позволит гражданам подавать в суд на врачей, водителей и любого, кто оказывает помощь женщине с прерыванием беременности и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа, плюс возмещение гонорара адвоката. Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом в мае 2021 года.

Запрет вызвал волну возмущения среди обычных американцев, а позже к ним присоединился и президент Джо Байден, который раскритиковал Верховный суд, пропустивший решение.