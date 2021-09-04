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Uber поможет женщинам из Техаса делать аборты

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 13:04
Весь мир
Uber поможет женщинам из Техаса делать аборты
flickr.com  /  @Stock Catalog

Вашингтон, 4 сентября. Руководители крупных американских компаний таких как Uber, Lyft, Bumble и Tinder выступили с критикой запрета абортов в штате Техас. Они планируют помогать женщинам, которые, решили прервать беременность.

Генеральный директор технологической компании Match Group Шар Дубей, в которую входят популярные дейтинговые приложения Match, Tinder и другие разослала письмо работникам, в котором она заявила, что «шокирована» новым законом о запрете абортов и планирует создать фонд помощи всем сотрудникам, которым потребуется уехать Техаса, чтобы прервать беременность.

«Я говорю об этом не как генеральный директор компании. Я говорю об этом лично, как мать и женщина, которая горячо заботится о правах женщин, включая что ей делать со своим телом», — написала она.

К ее словам присоединилось руководство еще одного дейтингового приложения, базирующегося в Техасе — Bumble. Они также раскритиковали закон и планируют финансово помогать всем женщинам, которых он коснется.

«Начиная с сегодняшнего дня Bumble создал благотворительный фонд, поддерживающий репродуктивные права женщин и людей любого пола, желающих сделать аборт в Техасе», — написала компания в Twitter.

Uber и Lyft также выступили против запрета абортов и пообещали покрыть 100% судебных издержек для водителей, которые теперь могут быть привлечены к ответственности в соответствии с новым законом.

«Никогда не нужно оправдываться, или даже делиться тем, куда вы едете и почему. Представьте, что вы беременная женщина, пытающаяся попасть на прием к врачу, и вы не знаете откажет вам водитель из-за закона или нет. Это неприемлемо», — говорится в заявлении Lyft.

Техас против абортов

С 1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Кроме того, нововведение позволит гражданам подавать в суд на врачей, водителей и любого, кто оказывает помощь женщине с прерыванием беременности и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа, плюс возмещение гонорара адвоката. Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом в мае 2021 года.

Запрет вызвал волну возмущения среди обычных американцев, а позже к ним присоединился и президент Джо Байден, который раскритиковал Верховный суд, пропустивший решение.

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