Uber поможет женщинам из Техаса делать аборты

Вашингтон, 4 сентября. Руководители крупных американских компаний таких как Uber, Lyft, Bumble и Tinder выступили с критикой запрета абортов в штате Техас. Они планируют помогать женщинам, которые, решили прервать беременность.

Match Group CEO Shar Dubey says she would personally create a fund to support Texas-based workers and dependents who needed to seek abortion care outside of the state, a company spokesperson says. https://t.co/6Dq8SXvNVC