Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 13:51
13:49
Происшествия
Спасатели эвакуировали более 70 человек из загоревшегося дома в Сочи
13:48
Политика
Киевский аналитик Кочетков объяснил, почему на Украине осенью вспыхнут протесты
13:45
Общество
Диетолог назвал наиболее опасные виды фастфуда
13:45
Шоу-бизнес
«Выглядит как секс-работник»: Ургант высмеял обложку альбома с Королевой и Николаевым
13:41
Политика
Французы напомнили Киеву об отказе соблюдать Минские соглашения в ответ на жалобы
13:39
Общество
Оцифрованный Да Винчи: Эрмитаж продает NFT-токены на основе произведений искусства
13:39
Происшествия
Девушка попала в реанимацию после падения с заброшенного колеса обозрения в Асбесте
13:37
Спорт
Борис Игнатьев назвал задачу Карпина на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр
13:37
Общество
Сотрудники МЧС спасли пятерых туристов в горах под Феодосией
13:36
Весь мир
Судан обсудил со странами-кредиторами возможность списания долгов
Все новости

Мишустин утвердил расширение списка профессий для развития экономики России

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:20
Общество
Мишустин утвердил расширение списка профессий для развития экономики России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 сентября. Список профессий и специальностей среднего профессионального образования, требуемых для развития экономики России, получил расширение.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В обновленный перечень включили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в сфере медицины, логистики и туризма.

В новый список добавили такие специальности, как «Лечебное дело», «Агрономия», «Гостиничное дело» и ряд других. Среди новых профессий оказались «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер растениеводства» и несколько других.

Обновленный перечень позволит студентам, получающим образование в этих областях, претендовать на стипендии Правительства РФ, которые каждый год выделяются за достижения в разных сферах деятельности. Победителям назначаются ежемесячные выплаты размером до 4 тыс. рублей.

Мишустин ранее утвердил новый перечень льготников-аграриев. В программу поддержки сельхозпроизводителей включили новые категории.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мишустин утвердил расширение списка профессий для развития экономики России
россия мишустин профессии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru