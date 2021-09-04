Мишустин утвердил расширение списка профессий для развития экономики России

Москва, 4 сентября. Список профессий и специальностей среднего профессионального образования, требуемых для развития экономики России, получил расширение.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В обновленный перечень включили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в сфере медицины, логистики и туризма.

В новый список добавили такие специальности, как «Лечебное дело», «Агрономия», «Гостиничное дело» и ряд других. Среди новых профессий оказались «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер растениеводства» и несколько других.

Обновленный перечень позволит студентам, получающим образование в этих областях, претендовать на стипендии Правительства РФ, которые каждый год выделяются за достижения в разных сферах деятельности. Победителям назначаются ежемесячные выплаты размером до 4 тыс. рублей.

Мишустин ранее утвердил новый перечень льготников-аграриев. В программу поддержки сельхозпроизводителей включили новые категории.