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Военные маневры России заставили Пентагон нервно перебрасывать истребители на Аляску
Армия
Военные маневры России заставили Пентагон нервно перебрасывать истребители на Аляску
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 сентября. Пентагон превращает Аляску в огромную военную базу, пытаясь таким образом ответить на российское присутствие в Арктике, пишет Business Insider.

Активность Вооруженных сил РФ в северном регионе застала Соединенные Штаты врасплох. Ситуация вынуждает Пентагон нервно перебрасывать истребители в самый северный штат страны, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

«Официальные лица США заявили, что активность российской авиации в районе Аляски достигла самого высокого уровня со времен холодной войны», — говорится в публикации.

Автор также обратил внимание на крупнейшие за последние годы учения российского флота, которые развернулись вблизи американского побережья в 2021 году. Министерство обороны США всерьез обеспокоено происходящим. Вашингтонские стратеги предупреждают, что Берингов пролив в обозримом будущем станет так же важен, как Ормузский или Малаккский. Поэтому Пентагон намерен развернуть на Аляске крупнейшую группировку истребителей пятого поколения. В Эйлсоне будут базироваться 50 самолетов F-35. Такое же количество F-22 отправят в Элмендорф-Ричардсон.

Ранее, как сообщает RT, в Министерстве обороны РФ объявили о модернизации системы базирования войск в Арктике. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, развитие инфраструктуры в регионе повысит эффективность Вооруженных сил РФ.

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россия сша арктика аляска
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