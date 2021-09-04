Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 13:51
13:49
Происшествия
Спасатели эвакуировали более 70 человек из загоревшегося дома в Сочи
13:48
Политика
Киевский аналитик Кочетков объяснил, почему на Украине осенью вспыхнут протесты
13:45
Общество
Диетолог назвал наиболее опасные виды фастфуда
13:45
Шоу-бизнес
«Выглядит как секс-работник»: Ургант высмеял обложку альбома с Королевой и Николаевым
13:41
Политика
Французы напомнили Киеву об отказе соблюдать Минские соглашения в ответ на жалобы
13:39
Общество
Оцифрованный Да Винчи: Эрмитаж продает NFT-токены на основе произведений искусства
13:39
Происшествия
Девушка попала в реанимацию после падения с заброшенного колеса обозрения в Асбесте
13:37
Спорт
Борис Игнатьев назвал задачу Карпина на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр
13:37
Общество
Сотрудники МЧС спасли пятерых туристов в горах под Феодосией
13:36
Весь мир
Судан обсудил со странами-кредиторами возможность списания долгов
Все новости

Ирина Мягкова подколола стендап-комика Ивана Абрамова

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:18
Шоу-бизнес
Ирина Мягкова подколола стендап-комика Ивана Абрамова
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr instagram.com / @abramov_ivan / Prt Scr instagram.com / @irka_myagkova

Москва, 4 сентября. Стендап-комик Ирина Мягкова вспомнила о скандале вокруг коллеги по сцене Ивана Абрамова, который стал жертвой травли после неудачной шутки.

Звезда российского стендапа Ирина Мягкова стала гостьей в новом эпизоде шоу «Контакты». По правилам, артистка должна была звонить знакомым из контактов в смартфоне и задавать им разные вопросы.

Во время поиска собеседника Мягкова наткнулась на номер комика Ивана Абрамова, которого раскритиковали за шутку про жену и полных женщин. Артистка не стала звонить оскандалившемуся юмористу, но не удержалась и подколола его в беседе с ведущим Антоном Шастуном.

«Это когда по крупным женщинам, обязательно позвоним. Или тема абьюза. Ванечка точно ответит», — отметила артистка.

Неудачная шутка, которую не смогли оценить фанаты, касалась отношений Абрамова с супругой. Артист признался в своем выступлении, что изменит отношение к жене, если она располнеет после рождения детей. Отрывок выступления оказался в Сети, после чего стендап-комик столкнулся с травлей и обвинениями в абьюзе.

Высказывания Абрамова возмутили не только подписчиков, но и звезд. Так, фигуристка Ирина Слуцкая жестко раскритиковала артиста.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Мягкова подколола стендап-комика Ивана Абрамова
абрамов стендап мягкова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru