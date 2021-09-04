Ирина Мягкова подколола стендап-комика Ивана Абрамова

Москва, 4 сентября. Стендап-комик Ирина Мягкова вспомнила о скандале вокруг коллеги по сцене Ивана Абрамова, который стал жертвой травли после неудачной шутки.

Звезда российского стендапа Ирина Мягкова стала гостьей в новом эпизоде шоу «Контакты». По правилам, артистка должна была звонить знакомым из контактов в смартфоне и задавать им разные вопросы.

Во время поиска собеседника Мягкова наткнулась на номер комика Ивана Абрамова, которого раскритиковали за шутку про жену и полных женщин. Артистка не стала звонить оскандалившемуся юмористу, но не удержалась и подколола его в беседе с ведущим Антоном Шастуном.

«Это когда по крупным женщинам, обязательно позвоним. Или тема абьюза. Ванечка точно ответит», — отметила артистка.

Неудачная шутка, которую не смогли оценить фанаты, касалась отношений Абрамова с супругой. Артист признался в своем выступлении, что изменит отношение к жене, если она располнеет после рождения детей. Отрывок выступления оказался в Сети, после чего стендап-комик столкнулся с травлей и обвинениями в абьюзе.

Высказывания Абрамова возмутили не только подписчиков, но и звезд. Так, фигуристка Ирина Слуцкая жестко раскритиковала артиста.