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Расплакавшаяся после вылета с US Open Наоми Осака решила приостановить карьеру

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:19
Спорт
Расплакавшаяся после вылета с US Open Наоми Осака решила приостановить карьеру
Global Look Press  /  Rob Prange/Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 4 сентября. Третья ракетка мира, японка Наоми Осака заявила, что возьмет на некоторое время паузу в спортивной карьере.

По словам теннисистки, в настоящее время она хочет понять, чем заниматься в дальнейшем. Она отметила, что не знает, когда выйдет снова на корт.

«Думаю, я сделаю перерыв в карьере на некоторое время. В последнее время я не чувствую себя счастливой, когда выигрываю — скорее испытываю облегчение. А когда я проигрываю, мне очень грустно», — передает слова Осаки BBC.

Японская теннисистка расплакалась во время пресс-конференции. Осака, являвшаяся действующей победительницей Открытого чемпионата США (US Open), неожиданно уступила 73-й ракетке мира, представительнице Канады Лейле Фернандес (7:5, 6:7 (2:7), 4:6) в третьем круге турнира.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов за прошлый год, второе место в списке заняла японка Наоми Осака, заработавшая за прошедшие 12 месяцев 60,1 млн долларов.

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теннис us open наоми осака
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