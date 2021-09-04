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США ввели санкции против четырех сотрудников разведки Ирана
Весь мир
США ввели санкции против четырех сотрудников разведки Ирана
wikipedia.org  /  Sebmol / CC BY-SA 3.0

Вашингтон. 4 сентября. Министерство финансов США наложило санкции на четырех иранцев, которых заподозрило в работе на разведку республики и заговоре для похищения одного из американских журналистов, критикующих власти Тегерана.

Несмотря на то, что казначейство не опубликовало имени потенциальной жертвы, СМИ Соединенных Штатов предположили, что ею является Масих Алинежад, которая проживает в Вашингтоне и работает в персоязычной службе интернет-ресурса «Голос Америки»1 (признан иноагентом в РФ).

Репортер иранского происхождения, бежавшая из Исламской республики в 2009 году, неоднократно обвиняла власти Ирана в коррумпированности, нарушениях прав человека и притеснениях в отношении женщин. В 2019 году Алинежад подала иск в федеральный суд Соединенных Штатов за преследование членов своей семьи властями республики.

«Заговор иранского правительства по похищению людей является очередным примером его попыток подавить голоса инакомыслящих, где бы они ни находились. Преследование диссидентов за рубежом демонстрирует, что репрессии властей Ирана распространяются далеко за его границы», — заявила директор Управления по контролю за иностранными активами Андреа М. Гацки.

Сообщается, что Алиреза Фарахани, подозреваемый в организации похищения Алинежад, является высокопоставленным сотрудником министерства разведки Ирана. Вместе с Махмудом Хазеином, Кией Садеки и Омидом Нури он якобы планировал серию нападений на иранских диссидентов в США, Великобритании, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. Утверждается, что для слежки за Алинежад офицеры заказали услуги частного детектива, а после похищения планировали вывезти репортера из США в Венесуэлу с помощью быстроходного катера и затем доставить в Тегеран.

Против указанной группы иранских офицеров в конце июля был подан иск в окружной суд Нью-Йорка. Они обвиняются в действиях, связанных с похищением людей, нарушением санкций, банковским мошенничеством и отмыванием денег.

После выхода США из ядерной сделки с Ираном Вашингтон регулярно пополнял список введенных против Тегерана санкций. Помимо ограничений на сотрудничество со страной в экономической, энергетической и ядерной сферах, под запрет попадают и любые связи с рядом разведывательных и силовых структур, в частности, Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Например, 13 августа США ввели санкции против оманского бизнесмена Махмуда Рашида Амура аль-Хабси и его торговой сети, якобы поставляющей нефть в Иран для снабжения КСИР. Наложенные ограничения предполагали заморозку активов компаний бизнесмена и запрет на финансовые сделки.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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