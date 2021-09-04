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Прокуратура выясняет причины появления многотонной свалки строительных отходов под Ростовом

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 13:31
Общество
Прокуратура выясняет причины появления многотонной свалки строительных отходов под Ростовом
сайт прокуратуры Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 4 сентября. Прокуратура Ростовской области организовала проверку с привлечением специалистов и правоохранительных органов после обнаружения несанкционированного свалочного очага под Ростовом. 

В ведомстве уточнили, что проверка была инициирована после того, как в региональных СМИ появилась информация о свалке строительного мусора на окраине села Большие Салы Мясниковского района. 

Как утверждают местные жители поселка, свалка высотой до восьми метров, раскинувшаяся на гектар, появилась еще в мае. Именно сюда едут грузовики и сваливают строительный мусор. Специалисты регионального оператора ГК «Чистый город» пояснили, что под Большие Салы в Мясниковском районе уже на протяжении двух месяцев свозится строительный мусор от снесенного универсама «Северный», который располагался на бульваре Комарова.

Сторонники экологического контроля отмечают, что на площади в один гектар располагается уже около 200 тысяч тонн строительного мусора, то есть полтора футбольных поля стадиона «Ростов-Арены».

В прокуратуре уверили, что по этому случаю будут приняты исчерпывающие меры. 

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники регионального Росприроднадзора при обследовании реки Дон на участке протяженностью 230 км выявили в воде наличие нефтепродуктов и взвешенных веществ.

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