Прокуратура выясняет причины появления многотонной свалки строительных отходов под Ростовом

Ростов-на-Дону, 4 сентября. Прокуратура Ростовской области организовала проверку с привлечением специалистов и правоохранительных органов после обнаружения несанкционированного свалочного очага под Ростовом.

В ведомстве уточнили, что проверка была инициирована после того, как в региональных СМИ появилась информация о свалке строительного мусора на окраине села Большие Салы Мясниковского района.

Как утверждают местные жители поселка, свалка высотой до восьми метров, раскинувшаяся на гектар, появилась еще в мае. Именно сюда едут грузовики и сваливают строительный мусор. Специалисты регионального оператора ГК «Чистый город» пояснили, что под Большие Салы в Мясниковском районе уже на протяжении двух месяцев свозится строительный мусор от снесенного универсама «Северный», который располагался на бульваре Комарова.

Сторонники экологического контроля отмечают, что на площади в один гектар располагается уже около 200 тысяч тонн строительного мусора, то есть полтора футбольных поля стадиона «Ростов-Арены».

В прокуратуре уверили, что по этому случаю будут приняты исчерпывающие меры.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники регионального Росприроднадзора при обследовании реки Дон на участке протяженностью 230 км выявили в воде наличие нефтепродуктов и взвешенных веществ.