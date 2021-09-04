Салтыкова объяснила, почему не поддерживает брак Азизы

Москва, 4 сентября. Известная российская исполнительница Ирина Салтыкова осудила свою коллегу, певицу Азизу, за брак с молодым итальянским ресторатором Алессандро Лортэ.

Многие годы Салтыкова живет одна в шикарном особняке на Рублевке. Несмотря на свой возраст, 55 лет, исполнительница хита «Серые глаза» получает большое количество внимания, в основном от молодых мужчин, которые годятся ей в сыновья. Однако звезда не планирует связывать свою жизнь с кем-то из них.

В связи с этим ее особенно шокирует решение артисток, которые были популярны в девяностые годы, срочно выходить замуж за молодых мужчин, которые могут оказаться альфонсами.