Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 12:23
12:22
Происшествия
В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводка
12:22
Общество
Выпускники девятых классов в Дагестане будут сдавать экзамены под видеонаблюдением
12:21
Шоу-бизнес
Актриса Гребенщикова назвала имя отца своего ребенка
12:21
Армия
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона стали основными покупателями оружия из России
12:20
Происшествия
В Росгвардии прокомментировали драку сотрудников службы с отдыхающими в Сириусе
12:20
Общество
Мишустин утвердил расширение списка профессий для развития экономики России
12:20
Армия
Военные маневры России заставили Пентагон нервно перебрасывать истребители на Аляску
12:18
Шоу-бизнес
Ирина Мягкова подколола стендап-комика Ивана Абрамова
12:18
Весь мир
США ввели санкции против четырех сотрудников разведки Ирана
12:18
Спорт
Расплакавшаяся после вылета с US Open Наоми Осака решила приостановить карьеру
Все новости

Салтыкова объяснила, почему не поддерживает брак Азизы
Шоу-бизнес
Салтыкова объяснила, почему не поддерживает брак Азизы
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 4 сентября. Известная российская исполнительница Ирина Салтыкова осудила свою коллегу, певицу Азизу, за брак с молодым итальянским ресторатором Алессандро Лортэ.

Многие годы Салтыкова живет одна в шикарном особняке на Рублевке. Несмотря на свой возраст, 55 лет, исполнительница хита «Серые глаза» получает большое количество внимания, в основном от молодых мужчин, которые годятся ей в сыновья. Однако звезда не планирует связывать свою жизнь с кем-то из них.

В связи с этим ее особенно шокирует решение артисток, которые были популярны в девяностые годы, срочно выходить замуж за молодых мужчин, которые могут оказаться альфонсами.

«Я хочу доверять мужикам, но не доверяю вообще. Считаю, что в моем возрасте выходить замуж — это глупый поступок. Если хорошо, то просто живи с человеком», — объяснила артистка в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Известно, что Азиза не просто вышла замуж за итальянца, который, судя по слухам, может быть Александром Соколовым из Липецка, но еще и договорилась с суррогатной матерью о ребенке. Салтыкова возмущена этим, она считает, что заводить ребенка в 50 лет и больше — глупость.

«Рожать в моем возрасте — тоже глупость. Ребенку будет 20, а тебе 100 [лет]», — подчеркнула 55-летняя певица.

Ранее в программе «Прямой эфир» рассказали о прошлом супруга Азизы. По версии журналистов, избранник артистки вовсе не коренной итальянец, а обычный житель Липецка. Он несколько лет назад перебрался в Италию, где открыл свой ресторан. Эксперты полагают, что слова мужчины о хорошем доходе могут быть выдумкой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Салтыкова объяснила, почему не поддерживает брак Азизы
свадьба малахов салтыкова азиза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru