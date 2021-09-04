Салтыкова объяснила, почему не поддерживает брак Азизы

Москва, 4 сентября. Известная российская исполнительница Ирина Салтыкова осудила свою коллегу, певицу Азизу, за брак с молодым итальянским ресторатором Алессандро Лортэ.
Многие годы Салтыкова живет одна в шикарном особняке на Рублевке. Несмотря на свой возраст, 55 лет, исполнительница хита «Серые глаза» получает большое количество внимания, в основном от молодых мужчин, которые годятся ей в сыновья. Однако звезда не планирует связывать свою жизнь с кем-то из них.
В связи с этим ее особенно шокирует решение артисток, которые были популярны в девяностые годы, срочно выходить замуж за молодых мужчин, которые могут оказаться альфонсами.
«Я хочу доверять мужикам, но не доверяю вообще. Считаю, что в моем возрасте выходить замуж — это глупый поступок. Если хорошо, то просто живи с человеком», — объяснила артистка в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Известно, что Азиза не просто вышла замуж за итальянца, который, судя по слухам, может быть Александром Соколовым из Липецка, но еще и договорилась с суррогатной матерью о ребенке. Салтыкова возмущена этим, она считает, что заводить ребенка в 50 лет и больше — глупость.
«Рожать в моем возрасте — тоже глупость. Ребенку будет 20, а тебе 100 [лет]», — подчеркнула 55-летняя певица.
Ранее в программе «Прямой эфир» рассказали о прошлом супруга Азизы. По версии журналистов, избранник артистки вовсе не коренной итальянец, а обычный житель Липецка. Он несколько лет назад перебрался в Италию, где открыл свой ресторан. Эксперты полагают, что слова мужчины о хорошем доходе могут быть выдумкой.