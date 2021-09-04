Румынский бренд Dacia представил универсал Jogger

Бухарест, 4 сентября. Семиместный универсал Jogger презентовал румынский автопроизводитель Dacia. Новинку можно отнести к классу кроссвэнов, сочетающих в себе характеристики кроссоверов и минивэнов.

Jogger, отметили в компании, стал «четвертым столпом» в компании наравне с новыми Sandero/Logan, кроссовером Duster и электромобилем Spring EV. Название модели, которое переводится как «бегун трусцой», символизирует спорт, природу и позитивную энергию.

Передняя часть салона практически полностью повторяет интерьер новых Sandero и Logan. На старте продаж универсал будет доступен с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 110 лошадиных сил, работающим в паре со шестиступенчатой коробкой передач. Кроме того, румынский кроссовэн предложат с двигателем, способным работать как на бензине, так и на природном газе.

Автомобильный концерн из Румынии ранее создал особую комплектацию модели Duster. Компания уже презентовала фотографии внедорожника, но так и не раскрыла технические подробности обновленной вариации авто.