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Советник главы офиса Зеленского предложил переименовать украинский язык на «руський»

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:03
Политика
Советник главы офиса Зеленского предложил переименовать украинский язык на «руський»
facebook.com  /  Churikov Vasyl

Киев, 4 сентября. Украинский язык стоит называть «руським», заявил советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Соответствующее нововведение он хочет внедрить после того, как страну переименуют в Русь-Украину. По его словам, государственный язык наиболее близок к старому языку Киевской Руси. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Politeka Online

«То есть мы просто будем его называть двойным названием — "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський"», — подчеркнул Арестович.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу рассказал, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений по урегулированию ситуации в регионе. По его словам, это является прорывным достижением государства.

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украина язык арестович
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