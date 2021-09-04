Оцифрованный Да Винчи: Эрмитаж продает NFT-токены на основе произведений искусства

Государственный Эрмитаж объявил о старте продаж уникальных цифровых копий мировых шедевров из ограниченной коллекции.

На данный момент «цифровое бессмертие» обрели пять полотен из собрания Эрмитажа — это «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. По мнению начальника отдела информационных проектов Государственного Эрмитажа Екатерины Шаровой, эти картины позволяют показать как разнообразие, так и уникальность коллекции картин всего музея.

«Вот нас часто спрашивают, чем отличается то, что делает Эрмитаж в проекте «Ваш токен хранится в Эрмитаже» от любого изображения в Интернете. NFT — это эстетика обладания. <...> Вы не просто приобретаете картину, как это многие думают, вы приобретаете связь с музеем», — уверена она.

Стартовая цена каждого цифрового шедевра чуть выше 700 тысяч рублей. Аукцион, принять участие в котором может каждый, продлится до 7 сентября.