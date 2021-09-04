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Вассерман обвинил Саудовскую Аравию в «благословении» теракта 11 сентября в США
Политика
Вассерман обвинил Саудовскую Аравию в «благословении» теракта 11 сентября в США
Федеральное агентство новостей  / 


Отношения с Саудовской Аравией слишком важны для Вашингтона, чтобы портить их даже в случае наличия весомого повода. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден намерен рассекретить отдельные правительственные документы, касающиеся терактов 11 сентября. Соответствующее распоряжение уже подписано главой Белого дома. Предполагается, что будет обнародована информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством США расследования атак 11 сентября. Исключение составят те случаи, «когда существуют наиболее весомые из возможных причин, которые говорят в пользу обратного».

Байден планирует рассекретить документы не просто так: ранее около 1,8 тысячи американцев, в том числе родственники жертв теракта 11 сентября, подписались под письмом к американскому президенту, в котором потребовали не посещать траурные мероприятия, посвященные трагедии, пока он не раскроет содержание находящейся в распоряжении у правительства информации о терактах.

«Однозначно будут скрыты документы, свидетельствующие о том, что у Федерального бюро расследований были некоторые подозрения о готовящемся теракте, — предположил Вассерман. — ФБР всегда следит за людьми из потенциально опасных регионов, к которым, несомненно, относится Саудовская Аравия».

Вассерман обвинил Саудовскую Аравию в «благословении» теракта 11 сентября в США
pikist.com  / 

Кроме того, продолжил интеллектуал, администрация Байдена не станет обнародовать данные о предпринимавшихся попытках расследовать роль в организации терактов официальных лиц Саудовской Аравии.

«Они наверняка дали на это свое благословение или как минимум знали о готовящемся преступлении, — заметил публицист. — Но власти США не хотели тогда и не хотят сейчас омрачать отношения со своим главным поставщиком нефтепродуктов, который в состоянии к тому же диктовать цены на них. Так что все инициируемые расследования, где подозреваемыми были саудиты, оказались спущены на тормозах».

Именно поэтому, подчеркнул собеседник ФАН, полноценного рассекречивания документов от администрации Байдена ожидать не стоит.

«По-видимому, американцам стоит ожидать от своего президента не откровенности, а лишь ее иллюзии», — резюмировал Вассерман.

Ранее публицист назвал скромными выплаты американцев беженцам из Афганистана.

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