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Росгвардейцы задержали похитителя крупной суммы денег из интернет-клуба в Усинске

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 11:57
Происшествия
Росгвардейцы задержали похитителя крупной суммы денег из интернет-клуба в Усинске
vk.com  /  ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Усинск, 4 сентября. Сотрудники Росгвардии отчитались о задержании подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Республике Коми.

По уточненным данным, в ходе патрулирования по установленному маршруту сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании в одном из городских интернет-клубов тревожной кнопки.

По прибытию на место правоохранители установили, что один из посетителей заведения похитил крупную сумму денег. По горячим следам удалось установить местонахождение злоумышленника. В ходе преследования он неоднократно проигнорировал законные требования сдаться и попытался скрыться.

Его удалось задержать после предупредительного выстрела в воздух. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства уточняются.

Ранее росгвардейцы из Северной столицы России задержали троих мужчин за нападение на прохожих в центре города, писал телеканал "360".

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росгвардия коми усинск
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