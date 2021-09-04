Рогозин: первые запуски ракет «Ангара» запланированы на 2026 год

Москва, 4 сентября. Первые запуски сверхтяжелых ракет «Ангара» Роскосмос планирует осуществить в 2026 году, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В комментарии телеканалу «Звезда» он отметил, что «Ангара» является уникальной ракетой. В частности, модульная система позволяет устанавливать на нее различные двигатели. Такие ракеты должны обладать повышенной грузоподъемностью. Так, «Ангара» способна выводить в космос до 27 тонн груза.

«То есть из однотипных универсальных модулей собираются ракеты в легком, тяжелом и супертяжелом классах. Для того, чтобы добиться супертяжелого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем», — объяснил Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса также заявил, что корпорация планирует начать развертывание новой российской космической станции на земной орбите. Как сообщает RT, работы на этом направлении начнутся к 2026 году.