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Певица Наталья Подольская назвала причину увольнения няни
Шоу-бизнес
Певица Наталья Подольская назвала причину увольнения няни
instagram.com  /  @nataliapodolskaya

Москва, 4 сентября. Певица Наталья Подольская уволила няню своего младшего сына Ивана. Она объяснила это тем, что женщина не подошла их семье.

Бывшая участница «Фабрики звезд» отметила, что тема нянь — очень опасный вопрос. Она сравнила это с пешеходами и автомобилистами. Для артистки очень важно, чтобы няня подходила семье, чтобы малыш был в безопасности.

«Ну просто поменяла няню. Сейчас у меня работают две прекрасные няни. Иногда вы просто разные люди. Нам нужно, чтобы я знала, что мой ребенок в безопасности. На самом деле мы ищем с мужем Мэри Поппинс», — честно призналась Подольская в эфире шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио».

У Подольской нет особых требований к няням. По ее словам, она обращает внимание на заботу и чуткость со стороны специалиста к ее детям. Если у няни на первом месте стоят деньги, то это, как считает Подольская, не та работа, где можно построить карьеру.

Исполнительница активно ведет страницу в Instagram и делится подробностями личной жизни. Она не так давно похвасталась приездом родителей в гости, а также рассказала о проблемах на отдыхе. Во время отпуска на греческом побережье звезда получила серьезный ожог, пишет «Вечерняя Москва».

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Наталья Подольская назвала причину увольнения няни
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