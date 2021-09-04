Троян QakBot снова активизировался в России

Москва, 4 сентября. Новым атакам банковского троянца QakBot подверглись пользователи Сети.

Вредоносное программное обеспечение в виде банковского троянца QakBot снова стало распространяться быстрыми темпами по интернету. По данным «Лаборатории Касперского», в этом году жертвами вируса стали свыше 17 тыс. юзеров, из которых порядка 10,5 тыс. человек проживает в России.

Примечательно, что данное ПО впервые появилось еще в 2007 году. С тех пор создатели троянца постоянно совершенствовали его код, чтобы красть денежные средства со счетов и кошельков пользователей и оставаться безнаказанными.

Сотрудники компании советуют пользователям не открывать ссылки, которые указываются в сообщениях спам-характера. Тем более, указывают эксперты, не стоит пытаться посмотреть на вложенные в такие письма документы. Помимо этого, наиболее безопасным вариантом использования онлайн-банкинга будет система многофакторной аутентификации и применение постоянных обновлений приложений.

Кибермошенники также часто используют игры для смартфонов, чтобы попытаться обмануть пользователей и выкрасть их личные данные.