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Зендея и Тимоти Шаламе появились на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 11:50
Шоу-бизнес
Зендея и Тимоти Шаламе появились на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля
Global Look Press  /  Hubert Boesl

Венеция, 4 сентября. Голливудские звезды Кристен Стюарт, Тимоти Шаламе и Зендея представили главные премьеры третьего дня Венецианского кинофестиваля. В Сети появились кадры с ковровой дорожки.

Ежегодный Венецианский кинофестиваль стартовал на острове Лидо, Италия, 1 сентября. Главными премьерами третьего дня стали драма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» режиссера Пабло Ларраина и фантастический блокбастер «Дюна» Дени Вильнева.

Звезды не только представили картины, но и появились на ковровой дорожке. Кадры, на которых запечатлены исполнители главных ролей в «Дюне» Тимоти Шаламе и Зендея, появились в Сети.

Звезда саги «Сумерки» Кристен Стюарт также появилась на ковровой дорожке в честь премьеры байопика о принцессе Диане. Актриса выбрала для своего дефиле наряд от модного дома Chanel, амбассадором которого является уже несколько лет. Кадрами поделилось издание Vogue.

На ковровой дорожке также присутствовала Мэгги Джилленхол с братом Джейком: актриса представила свой режиссерский полнометражный дебют «Пропавшая дочь». Исполнители главных ролей Дакота Джонсон и Оливия Коулман также блистали перед камерами в третий день фестиваля.

Появление Кристен Стюарт на ковровой дорожке озадачило фанатов. Многие поклонники с недоумением восприняли ее наряд из осенне-зимней коллекции Chanel.

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венецианский кинофестиваль шаламе зендея
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