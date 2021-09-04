Подозреваемую в попытке утопить сына жительницу Алании заключили под стражу

Владикавказ, 4 сентября. Жительницу Кировского района Северной Осетии арестовали по делу о покушении на убийство собственного сына, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным правоохранителей, она бросила девятилетнего ребенка в реку, его удалось спасти. Женщину задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело. По ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел 1 сентября. После бытового конфликта мать взяла троих детей и отвела к реке Терек. Одного из них злоумышленница бросила в воду. Брат пострадавшего остановил проезжающий мимо автомобиль и попросил у водителя помощи.

Сейчас жизни несовершеннолетних ничего не угрожает, за ними присматривают специалисты. В ближайшее время их матери будет предъявлено обвинение.