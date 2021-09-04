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Глава Россотрудничества опасается нападок на русскоязычных жителей бывших стран СССР
Политика
Глава Россотрудничества опасается нападок на русскоязычных жителей бывших стран СССР
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Владивосток, 4 сентября. Москва опасается повторных нападок на русскоязычное население бывших стран СССР. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Глава федерального органа исполнительной власти прокомментировал эпизоды с нападками на русскоязычных жителей бывших республик Советского Союза. По словам Примакова, Россия достаточно четко реагирует на такие случаи.

«Обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения», — поделился глава Россотрудничества в интервью РИА Новости.

В Москве начали более чутко и болезненно воспринимать любые проявления негатива в сторону русскоговорящих жителей, подчеркнул Примаков. Руководитель Россотрудничества отметил, что нельзя подтвердить резкое ухудшение ситуации. Такой комментарий прозвучал в рамках Восточного экономического форума.

Очередной регион Украины ранее лишился права на использование русского языка. Днепропетровский окружной административный суд принял соответствующее решение, которое будет действовать на территории области.

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примаков интервью россотрудничество
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