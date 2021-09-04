Талибы объявили о захвате четырех районов в афганском Панджшере

Кабул, 4 сентября. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) захватили четыре района в провинции Панджшер, сообщил представитель движения Билал Карими.

На своей странице в Twitter он утверждает, что талибы взяли под свой контроль стратегически важный район провинции Хиндж, расположенный у административного центра район Аннаба, а также районы Шотол и Париян.

«Таким образом, остается важный Абшар. Наши бойцы продвигаются к центру провинции», — заключил Карими.

Ранее боевики «Талибана» захватили власть в Афганистане, воспользовавшись выводом американского вооруженного контингента. При этом в провинции Панджшер сконцентрировались силы сопротивления, не желавшие подчиняться талибам. Ранее уже появлялась информация, что регион перешел под контроль боевиков, но представители ополчения опровергли эти сообщения.

1 Организация запрещена на территории РФ.