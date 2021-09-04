Шесть человек погибли при столкновении пассажирского автобуса с поездом в Турции

Стамбул, 4 сентября. Шесть человек получили несовместимые с жизнью травмы при столкновении поезда и микроавтобуса на северо-западе Турции.

Как сообщает телеканал NTV, все произошло в районе города Люлебургаз в турецкой провинции Текирдаг. Известно, что водитель пассажирского транспортного средства, перевозивший бригаду рабочих, выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался грузовой состав.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировал пострадавших. Причины и обстоятельства трагедии станут известны по итогам расследования.

Ранее сообщалось, что в результате мощнейших наводнений в Турции погибли 82 человека.