Ксения Бородина после развода показала кадры с романтического свидания

Москва, 4 сентября. Известная телеведущая Ксения Бородина после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым заинтриговала поклонников новым видео с загадочным мужчиной.

Звезда разместила в Stories в Instagram несколько коротких видео, которые не дают покоя интернет-пользователям. Бородина провела вечер в компании мужчины. Многие фанаты предположили, что ведущая скандального реалити «Дом-2» была на романтическом свидании.

На первых кадрах звезда показала свой наряд. Бородина надела обтягивающее платье с экстремальным декольте на тонких бретельках. Особенность наряда — разрез на бедре и верх, сделанный под лиф. Знаменитость надела белые туфли и взяла с собой маленькую сумку.

Следующее видео было сделано в машине. Знаменитость сидит на пассажирском сидении впереди, а за рулем мужчина. Кто именно был с Бородиной, неизвестно.

Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым летом. Супруги были вместе шесть лет. В браке у них родилась дочь Теона. У Бородиной подрастает старшая дочь Маруся от отношений с бизнесменом Юрием Будаговым.

После расставания с Омаровым блогер продолжает отвечать поклонникам на вопросы об отношениях. Одна из подписчиц спросила ее об изменах возлюбленного. Бородина однозначно сказала, что терпеть предательство нельзя и нужно уходить, пишет телеканал «360».