«Зенит» отказался от предложения ЦСКА купить Влашича за 35 млн евро

Москва, 4 сентября. Хорватский хавбек Никола Влашич мог перейти в «Зенит» из ЦСКА в это трансферное окно, однако сине-бело-голубые отказались от сделки.

Во время летнего трансферного окна столичный клуб предложил петербуржцам приобрести Влашича за 35 миллионов евро, но получил отказ, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

Прошлым летом руководство петербургского «Зенита» было готово заплатить за хорвата 35 млн евро, но «армейцы» не отпустили футболиста к прямому конкуренту. В конце августа Влашич перешел в английский «Вест Хэм», подписав с клубом контракт на пять лет.

Влашич переехал в российский чемпионат в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году ЦСКА выкупил его за 15,7 млн евро. В прошлом сезоне РПЛ полузащитник провел 26 матчей в стане «армейцев», в которых отличился 11 голами и пятью ассистами.