Глава Генштаба ВС Армении примет участие в закрытии АрМИ-2021

Ереван, 4 сентября. Глава Генштаба Вооруженных Сил Армении Артак Давтян направился в Россию, чтобы принять участие в закрытии Армейских международных игр — 2021.

Давтян совместно с делегацией отправился в Россию, где состоится торжественная церемония закрытия АрМИ-2021 и вручение наград, сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

Армейские игры стартовали 22 августа на территории 11 стран, включая Алжир, Вьетнам, Иран и другие государства. К соревнованиям присоединились свыше пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд. Участниками стали военные из 42 стран.

Во время АрМИ-2021 удалось зафиксировать свыше 20 мировых рекордов, более половины из которых принадлежит российским военнослужащим. Бойцы из России установили 13 рекордов, представители КНР и Узбекистана – восемь. Этих результатов удалось достичь за первую соревновательную неделю.