«Вызывают у меня гордость»: Шугалей высказался об успехах старшего сына в роли общественника

Санкт-Петербург, 4 сентября. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что успехи сына в борьбе за правду вызывают у него неподдельную гордость.

В интервью изданию «ПолитЭксперт» социолог отметил, что его старший сын Максим стремится улучшить жизнь сограждан. Осознавая, что федеральные власти страны не всегда получают достоверную информацию о ситуации в регионах, он стал одним из инициаторов движения «Город перемен».

«Реальная картина искажается. Поэтому задача молодежи — задавать вопросы региональным чиновникам, часто неудобные. Заставлять их шевелиться», — разъяснил глава ФЗНЦ.

При этом он подчеркнул, что Максим прекрасно понимает, что достичь успехов одной лишь критикой не получится. Для этого необходимо выдвигать предложения, способные принести реальную пользу общественности.

«Его образование, интересы и высокая вовлеченность в происходящее вокруг вызывают у меня гордость», — заключил социолог.

Ранее на телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Шугалей-3». Картина основана на реальных событиях и повествует о поездке ученого в Ливию, где он был захвачен в плен. В кинотеатрах Санкт-Петербурга ленту можно будет посмотреть с 9 сентября.