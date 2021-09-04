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Американец назвал самые сложные для понимания русские фразы
Общество
Американец назвал самые сложные для понимания русские фразы
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 4 сентября. Американец Джейкоб объяснил, почему иностранцу сложно выучить русский язык и назвал фразы, которые до сих пор остаются для него загадкой.

Джейкоб пять лет жил в России и учил язык, однако смысл некоторых фраз он по-прежнему не может понять. Однажды американец пошел в гости к русской подруге, которая предложила ему к чаю «пирог без ничего».

«Конечно, благодаря общению с русскими я знаю смысл. Но только вдумайтесь, "ничего" уже означает отсутствие, но россияне добавляют к этому предлог "без", который тоже имеет значение недостатка. У меня в голове фраза звучит как "ничего ничего" или "без без"», — поделился Джейкоб на своем канале «Американец о России» в «Яндекс.Дзен».

Он рассказал, что выражение просто заучил и уже не пытается понять его смысл. Также иностранец задумался над тем, как по-разному в русском языке может использоваться частица «не». В качестве примера американец привел фразу «чайник долго не остывает». Это значит, что он нагрелся и долго держит высокую температуру. Однако если сказать: «чайник долго остывает», то частица «не» исчезнет, но смысл фразы не изменится. Иностранец отметил, что несмотря на идентичный смысл двух фраз, каждый русский говорит это высказывание так, как ему удобно. Из-за подобных нюансов русский язык выучить очень сложно, подытожил американец.

Проживающая в Нью-Йорке россиянка ранее назвала русские обычаи, которые приводят американцев в восторг. Прежде всего, речь идет об отмечании праздников в России

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