Диетолог Белоусова: стоит ли заменять обычный хлеб на диетические хлебцы

В нашей стране хлеб по традиции считается одним из основных продуктов питания, поэтому споры о его пользе и вреде не утихают который год. Как пишет Роспотребнадзор, за счет любимого изделия мы получаем почти половину нормы углеводов, а также на треть удовлетворяем потребность организма в белке растительного происхождения. К тому же в хлебе из обойной или ржаной муки достаточно пищевых волокон, важных для пищеварения, и не менее нужных нам витаминов группы В.

О том, какой хлеб полезнее и стоит ли его заменять на хлебцы ради стройной фигуры, мы узнали у врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой.

По словам эксперта, присутствие продукта в рационе просто необходимо, ведь медленные углеводы в его составе обеспечивают нас энергией и правильными калориями. Однако все хорошо в меру, и из-за расхожего убеждения о том, что какой-то хлеб полезнее, мы рискуем попросту его переесть.

«Если брать ГОСТовский стандарт, то по калорийности от белого хлеба черный отличается в минус на 20 килокалорий. Это различие, которое можно не учитывать. Некоторые считают, что черный хлеб полезнее, поэтому его можно съедать больше. Но еще в черном хлебе всегда больше соли, чем в белом. А когда мы говорим о лишнем весе, то говорим, что стараемся сгонять лишнюю воду, а соль воду задерживает. И если у человека гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, склонность к отекам, то лишняя соль в черном хлебе действительно будет лишней», — развенчивает миф диетолог.

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Говоря о пользе хлеба, специалист подчеркивает, что чаще всего нам будет вредить не сам хлеб, а то, что мы на него кладем. Нередко это бывают продукты не самые легкие: паштет, икра, сыр, колбаса. Куда безопаснее будет заменить последнее на кусок отварного или запеченного дома мяса, что особенно важно для семей, где есть дети. И то же правило касается популярных сегодня хлебцев, которые многие по заблуждению считают диетической заменой хлеба.

«Это равноценная замена, только вот что надо озвучить: посмотрите калорийность хлеба и калорийность хлебцев. Эти тоненькие хлебцы на самом деле могут быть в два раза калорийнее обычного хлеба, а съесть их можно, в отличии от целого батона, пачку за день. Если мы думаем о фигуре, худеем или поддерживаем массу тела, то хлебцы допустимы, но это два хлебца в день, а не пачка. И, как правило, просто так хлебцы не жуются, а на них, как и на хлеб, что-то кладется. Вот если мы кладем на них сыр, то должны понимать, что у нас не просто бутербродик для перекуса, а полноценный прием пищи, и калории этого бутербродика тоже надо учитывать», — заключает Анна Белоусова.

Ранее опытный врач-диетолог дала совет, как выбрать качественный хлеб в магазине. Если есть выбор между тем продуктом, что плесневеет на третий день, и тем, который лежит неделю, то лучше отдать предпочтение первому.