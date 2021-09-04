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Шесть моделей инновационных процессоров Alder Lake разработали в Intel

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 11:21
Экономика
Шесть моделей инновационных процессоров Alder Lake разработали в Intel
intel.ru  /  Intel

Амстердам, 4 сентября. Компания Intel в скором времени презентует обновленные процессоры линейки Core.

Согласно информации портала Videocardz, новые представители Intel Core будут показаны общественности уже в октябре.

Отмечается, что первоначально корпорация продемонстрирует шесть экземпляров семейства Alder Lake. Самым мощным из них будет Core i9-12900K с 16 ядрами. Предполагается, что модель будет продаваться по цене в 710 евро или 61 тыс. рублей по текущему курсу. Порядка 680 евро будет стоить менее производительный Core i9-12900KF.

Среди бюджетных версий — Core i5-12600K, а также CPU Core i5-12600KF. Их стоимость составит 360 евро и 325 евро. Известно, что будущая генерация процессоров будет работать на стандартах оперативной памяти DDR5 и PCIe Gen5. Чтобы установить CPU, пользователям понадобится материнская плата с разъемом LGA1700. Официально увидеть устройства можно будет 27 октября, а их появление в магазинах прогнозируется на ноябрь или декабрь.

IT-гигант Intel недавно уступил пальму первенства южнокорейской корпорации Samsung по части поставок полупроводников.

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intel процессоры Alder Lake
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