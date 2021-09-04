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Рост цен на жилье замедлился в РФ после активного ввода новых проектов

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 11:21
Экономика
Рост цен на жилье замедлился в РФ после активного ввода новых проектов
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 4 сентября. Стоимость жилья на первичном рынке ни в одном из городов России не выросла в прошлом месяце более чем на 4%, сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

При этом, как он обратил внимание, спрос на недвижимость среди россиян стремительно падает. Поэтому застройщики стараются удержать покупателей с помощью скидок. Например, в мае-июне на первичном рынке жилья Москвы лотов со «специальными ценами» было 4 тысячи, а теперь 7 тысяч, пишет «Коммерсантъ».

Практика предоставления скидок распространяется и на регионы, отметил руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. Помимо этого, крупные строительные компании все чаще используют совместные программы с банками, указал директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. По его словам, в перспективе эти меры могут поддержать покупательскую активность.

Зайцев ожидает, что цены на новостройки до конца 2021 года будут расти не более чем на 1% в месяц, а в начале следующего года остановятся. Специалист допускает, что при сохранении сегодняшних трендов квартиры в новых домах в ближайшие три года могут подешеветь на 10-15%. Попов считает, что в обозримом будущем рынок новостроек ждет стагнация. По его мнению, динамика во многом будет зависеть орт политики банков относительно условий по ипотечным программам.

Тем временем московские девелоперы сразу после корректировки условий льготной ипотеки увеличили дисконты в два раза. Средний размер скидки на первичном рынке столичного региона в первой половине июля достиг 4,21%, или 406 тысячи рублей.

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жилье недвижимость новостройки
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