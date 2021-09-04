Какие ягоды собирать и заготавливать осенью

Ранняя осень — прекрасное время, чтобы познакомиться с ягодами, время которых наконец пришло. Их полезные вещества и позднее созревание — идеальный повод полакомиться, укрепить иммунитет и сделать заготовки на зиму, пишет Marie Claire.

Этот растущий практически повсюду красноватый приятель является прямым предком обычных садовых роз. Да-да, именно из шиповника вывели всем знакомые цветы, которые выбирают джентльмены, чтобы одарить ими своих дам.

Еще летом шиповник цвел, собирая вокруг себя пытливых шмелей. Сейчас пришло время его волшебных ягод. Даже если просто пожевать темно-оранжевую ягодку шиповника, снятую с куста, ваш организм уже сможет сказать вам спасибо.

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В русской флоре нет настолько богатого витаминами плода. В одной ягоде витамина С в десятки раз больше, чем в лимонной или апельсиновой корке. В России распространен шиповник майский. Непролазные заросли — это про него. Товарищ защищается. Если вам все же удастся протиснуться через «шиповничьи фортификации», то смело набирайте ягоды и не стесняйтесь брать их с излишком — их можно засушить и добавить зимой в чай, например.

Брусника

Одна из самых популярных ягод в России тоже зреет осенью. Витаминов в ней — не счесть. Так же она богата и на биологически активные вещества, органические кислоты и сахара.

Брусника понижает давление и может утолить жажду получше любого напитка.

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Полезны не только ягоды, но и листья брусники. В них немало дубильных соединений, благодаря чему препараты, созданные на их основе, оказывают противовоспалительное и бактерицидное действие на человека.

Катехины, содержащиеся в бруснике, укрепляют капилляры и уменьшают их ломкость. Листья растения обладают вяжущими и антисептическими свойствами. Их применяют при лечении подагры, гастрита, печени и многого другого.

Собирать бруснику можно с сентября по ноябрь. В самом начале осени плоды еще горьковатые, а вот ближе к зиме брусника становится в разы вкуснее.

Калина

Одна из самых красивых ягод, как это обычно бывает и среди людей, обладает немного скверным характером. Она не очень вкусная, а в случае термической обработки издает неприятный запах. Несмотря на все вышеперечисленное, из калины можно делать лекарства народной медицины, закатывать ее на зиму с сахаром и печь пироги.

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Калина содержит в себе уникальный набор полезнейших веществ. На Руси ее издревле считали символом женской красоты и целомудрия.

Проще всего смешать ее с медом или сахаром. Если дождаться заморозков, то калина при взаимодействии с естественным морозом меняет свой вкус и даже становится сладкой. Калина спасет вас от заболеваний верхних дыхательных путей, простуды и кашля. Ее сок удивительным образом воздействует на кровеносные сосуды.

Клюква

Цветет эта крупная рубиновая ягода в начале лета, а вот первые плоды дает только в сентябре. Врачи давно отнесли клюкву к самым полезным продуктам питания. Стоит отметить, что эта чудо-ягода — прекрасный антиоксидант. В ней в огромных количествах содержатся соли калия и витамин C. Эта ягода — прекрасный помощник при простуде и варикозе.

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Морозить клюкву нежелательно. Полноту своих свойств ягода сохраняет именно в свежем виде.

Облепиха

О полезных свойствах этой желтой милашки ходят легенды. Вкус ее специфичен, но при этом она является поливитаминным комплексом на веточке. Мешочек замороженных ягод заменит вам поход в аптеку.

Ее масло — один из самых полезных продуктов. Оно обладает бактерицидными, ранозаживляющими свойствами, а также устраняет боль и повреждения на коже и слизистых оболочках.

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Облепиха поможет мужчинам с потенцией. В компотах она прекрасно сочетается с яблоками, а если вы захотите сделать из нее варенье, то добавьте грецкий орех — не пожалеете. Масло этой ягоды прекрасно подойдет к салатам.

Костяника

Многолетнее травянистое растение цветет в июне. Его белые цветочки привлекают внимание насекомых-опылителей, которые делают все, чтобы уже в конце сентября костяника начала пестрить ярко-красными сочными, чуть кисловатыми ягодами, вкус которых отдаленно напоминает гранат.

Костянику можно встретить на опушках и полянах хвойных или смешанных лесов, но иногда она встречается и в лесостепной зоне, а также на степных лугах в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сок костяники улучшает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, выводит токсины и холестерин из организма.

Настои из ее плодов — прекрасное обезболивающее для сердца. Ягоды костяники — природное жаропонижающее средство. Врачи рекомендуют включить их в основной список лекарств при простуде с высокой температурой.

Боярышник

Ягоды этого оранжевого задиры, похожие на маленькие красные яблочки, кто-то в детстве ел, а кто-то воспринимал исключительно как элемент декора. Они вкусны и полезны.

Компот и вино из боярышника обладают неповторимым вкусом, а варенье и джем настолько редко встречаются, что их можно назвать деликатесом.

Экстракт и настойка способствуют уменьшению возбудимости сердечной мышцы при аритмии и других опасных заболеваниях. Народная медицина предлагает боярышник как универсальное средство от кашля, одышки, бессонницы и даже лихорадки. Но перед тем, как начать лечиться боярышником, стоит сначала проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания.

Арония (Черноплодная рябина)

Черноплодка — для многих приятное воспоминание из детства. Кто не пробовал ее во дворах, гуляя осенью в резиновых сапогах и спеша домой на теплый ужин.

В черноплодной рябине содержится немало витаминов — P, C, E, K, B1, B2, B6, бета-каротин, а также целый комплекс макро- и микроэлементов, среди которых бор, железо, марганец, медь, молибден и фтор, а также глюкоза, сахароза и фруктоза. Есть в ней дубильные и другие полезные вещества.

Гастрит, гипертония, сосудистые заболевания — все это черноплодка вылечит за короткое время. Арония также применяется как спазмолитическое, сосудорасширяющее, кровоостанавливающее, кроветворное, аппетитное, желчегонное и даже мочегонное средства.

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Ягоды собираются осенью, их высушивают на открытом воздухе, а потом хранят не более двух лет в сухом помещении. Из ягод черноплодной рябины делают компоты, варенье, вино и много всего другого.

Рябина

Обычная оранжевая или даже красная рябина, воспетая в 1989 году Ириной Понаровской, растет повсюду. Ее можно встретить как в городе, так и в деревнях, где ее высаживали возле каждого дома, так как считалось, что тогда в доме будет мир да лад.

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Рябина действительно очень привлекательно выглядит, но вот добраться до нее не так просто, поэтому в основном ее ягоды достаются птицам. Она горькая, но не так давно появились и другие виды, приятные на вкус, после чего она распространилась по миру.

Ее ягоды хранят в себе немало витаминов, органических кислот, аминокислот и дубильных веществ. Рябина выводит токсины, обладает противовоспалительными свойствами. Отдельного внимания заслуживает рябиновая настойка. Она не только полезна, но и поднимает настроение. Главное — не перебирать.

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