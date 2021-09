Новый клип возродившейся группы ABBA набрал более семи миллионов просмотров

Стокгольм, 4 сентября. Группа ABBA воссоединилась после многолетнего перерыва. Звезды представили клип на новый хит I Still Have Faith In You, который уже набрал более семи миллионов просмотров.

Неожиданное воссоединение шведской группы ABBA стало огромным сюрпризом для многих фанатов, которые давно потеряли надежду на возвращение звезд. Артисты уже представили публике не только новую композицию I Still Have Faith, но и музыкальный ролик. Клип был опубликован 2 сентября и мгновенно обрел популярность на YouTube. Всего за сутки он преодолел отметку просмотров в пять миллионов. В субботу клип уже приближается к цифре в восемь миллионов просмотров.

Помимо I Still Have Faith, звезды также выпустили трек Don't Shut Me Down. Музыкальные критики уже отметили, что новые хиты возродившейся ABBA полностью соответствуют духу группы, коллектив не растерял свой стиль. Судя по всему, артисты не планируют останавливаться на достигнутом: Бенни Андерсон признался, что группа уже начала работу над другими композициями.

Группа Iron Maiden также неожиданно порадовала фанатов новым студийным альбомом. Пластинка под названием Senjutsu уже заработала статус самой мрачной в дискографии звезд.