Страшно красивый: человекоподобный робот покорил участников ВЭФ

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) стали свидетелями реальности, которую до этого можно было увидеть только в произведениях фантастов. Им продемонстрировали человекоподобного робота Robo-C.

Технологический прорыв по имени Алекс, в отличие от азиатских аналогов, полностью сделан в России. Производством андроидов занимается пермская компания, а реалистичный кожный покров разрабатывают во Владивостоке.

«Это робот, который способен интегрироваться с информационными системами, наполняться речевыми модулями. Это робот-консультант, робот-администратор МФЦ, центров занятости населения, отелей. Робот, который консультирует по вопросам, направляет людей, печатает талоны», — объясняет функционал Алекса Роман Комиссаров.

Робот удивляет не только выполнением полезных функций, но и схожестью с реальным человеком. Машина свободно двигает корпусом, руками и головой, а лицо изображает мимику с помощью 600 движений. У неподготовленного зрителя чудо-техника вызывает смешанные эмоции.

«Первая реакция — это «вау-эффект». На форуме он производит фурор. Все подходят к нему. Но у всех разное мнение: страшный робот, «криповый», красивый», — рассказывает представитель компании.

Роман Комиссаров уверен, что подобные дроиды будут вызывать у людей шок только на первых порах. По его мнению, нашему поколению еще удастся застать время, когда человекоподобные роботы станут нормой и необходимым элементом быта в каждом доме.