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Marvel официально включила Шан-Чи в команду Мстителей
Общество
Marvel официально включила Шан-Чи в команду Мстителей
Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Лос-Анджелес, 4 сентября. Известная киностудия Marvel официально включила нового супергероя в ряды команды Мстителей. Им стал китайский спаситель Шан-Чи.

После выхода финальной части «Мстителей» поклонники недоумевали, что будет дальше с любимыми героями. Однако продюсеры поспешили заверить, что в скором времени начнется новая фаза. Постепенно на экраны стали выходить фильмы, которые в будущем будут объединены.

Так, на экранах несколько недель назад появился блокбастер «Шан-Чи и легенда десяти колец», о том, как будет соотноситься супергерой из ленты с остальными из Marvel было неизвестно. Однако недавно на YouTube появились несколько роликов, согласно которым Шанг-Чи становится официальным участником инициативы Мстители.

Кроме того, продюсеры опубликовали отрывок из фильма, на котором можно заметить камео Черной Вдовы, но не Наташи Романофф, а Хелен, роль которой играет каскадер и чемпионка мира по ушу Джейд Сюй. Также внимательные зрители увидели на ринге в глубине финального кадра Доктора Стрэнджа.

Ранее стало известно о первых отзывах на супергеройскую ленту «Шан-Чи и легенда десяти колец». Большинство пользователей Сети пришли в восторг от увиденного, они отметили высокое качество визуальных сцен.

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