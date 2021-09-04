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Netflix покажет свой первый голландский фильм «Навсегда богатый»

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 11:11
Общество
Netflix покажет свой первый голландский фильм «Навсегда богатый»
pixabay.com

Амстердам, 4 сентября. Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер триллера «Навсегда богатый». Фильм стал первым проектом платформы, снятым в Нидерландах.

Автором нового фильма стал режиссер Шейди Эль-Хамус, известный по работе «Об этой жизни». Сценарий написан им совместно с именитым сценаристом Йеруном Шолтеном. Премьера проекта запланирована на 1 октября, передает «Культуромания».

«Навсегда богатый» — история начинающего рэпера по имени Ричи, которого перед важным выступлением обокрали и избили вооруженные подростки. Они забрали у артиста ценности и записали унизительное видео, которое было распространено в Сети. Оскорбленный рэпер решает отомстить обидчикам.

Ранее стало известно, что после премьеры на международном Венецианском кинофестивале драму «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем покажут на Netflix.

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