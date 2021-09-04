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Российская команда в шестой раз завоевала кубок в конкурсе разведчиков на АрМИ-2021
Армия
Российская команда в шестой раз завоевала кубок в конкурсе разведчиков на АрМИ-2021
Global Look Press  /  MOD Russia

Москва, 4 сентября. Российские военнослужащие стали шестикратными обладателями кубка Армейских международных игр в конкурсе «Отличники войсковой разведки», сообщает пресс-центр соревнований.

Как отмечается, по итогам пяти этапов конкурса российская команда одержала победу в командном зачете, установив при этом пять мировых рекордов.

«Команда Российской Федерации стала абсолютным победителем в командном зачете и обладателем кубка «Армейских международных игр — 2021» в шестой раз в истории соревнований», — говорится в сообщении.

Второе место разделили военные из КНР и Узбекистана. Следом расположилась белорусская команда.

Ранее замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров наградил победителей конкурсов «Десантный взвод» и «Тактический стрелок», которые прошли в Рязанской области. Кроме того, как сообщает RT, во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия конкурсов «Кубок моря» и «Морской десант».

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россия вс рф арми-2021
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