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Стрельба произошла в городе Триест на северо-востоке Италии
Происшествия
Стрельба произошла в городе Триест на северо-востоке Италии
wikipedia.org  /  Vinzseventyfive / CC BY-SA 4.0

Рим, 4 сентября. Не менее восьми человек пострадали в результате вооруженного нападения на северо-востоке Италии. Местные СМИ сообщают, что правоохранители задержали двоих подозреваемых.

По некоторым данным, происшествие случилось на фоне ссоры. Однако точной причины пока не установлено. После ЧП пострадавших доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает агентство ANSA.

Стражи порядка оцепили место стрельбы. По подозрению в полицию доставлены два человека. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Шесть человек получили ранения в результате нападения на посетителей супермаркета. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

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