Американскому «Шаману», штурмовавшему Капитолий, грозит 20 лет тюрьмы

Вашингтон, 4 сентября. Американец Джейкоб Энтони Чансли, известный также по прозвищу «Шаман», признал свою вину. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал CNN.

The "QAnon Shaman," Jacob Chansley, who stormed the Capitol in horns, pleads guilty to a felony for obstructing Electoral College proceedings https://t.co/v3bA1n5U1C — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 3, 2021

Чансли вменяют шесть различных дел, связанных со штурмом Конгресса. Пока он признался в одном из них – препятствование работе Конгресса. Ему грозит максимальный срок заключения - 20 лет. Приговор будет оглашен 17 ноября.

Американец также согласился выплатить Капитолию две тысячи долларов в качестве возмещения ущерба, причиненного в ходе протестов.

История шамана

Чансли прославился во время штурма Капитолия 6 января благодаря своему яркому образу. Он был одет в меховую шапку с рогами и раскрасил лицо в цвет американского флага. Вместе с другими протестующими «Шаман» прорвался внутрь здания и устроил там погром. Чансли задержали 9 января. Его обвинили в умышленном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Суд назначил американцу психиатрическую проверку, которая установила, что он был полностью здоров на момент штурма.

Global Look Press / Joel Marklund / Keystone Press Agency

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате штурма погибла одна из участниц и полицейский. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 бунтовщикам.