Американскому «Шаману», штурмовавшему Капитолий, грозит 20 лет тюрьмы

Вашингтон, 4 сентября. Американец Джейкоб Энтони Чансли, известный также по прозвищу «Шаман», признал свою вину. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал CNN.

The "QAnon Shaman," Jacob Chansley, who stormed the Capitol in horns, pleads guilty to a felony for obstructing Electoral College proceedings https://t.co/v3bA1n5U1C