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Российские врачи выявили 18 780 случаев заражения коронавирусом за сутки

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 11:06
Общество
Российские врачи выявили 18 780 случаев заражения коронавирусом за сутки
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 4 сентября. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал новую суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в России.

Российские медицинские специалисты зафиксировали 18 780 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщили представители оперативного штаба. Согласно предоставленным данным, случаи заболевания COVID-19 выявлены в 85 регионах страны, 7,5% пациентов не имели клинических проявлений инфекции. За сутки выздоровели 18 737 человек, жертвами пандемии стали 796 человек.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования антител к коронавирусной инфекции. Она позволяет в значительной мере снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Как сообщалось ранее, более 38 миллионов россиян полностью привились от коронавируса.

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статистика оперативный штаб коронавирус
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