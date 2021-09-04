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Сотрудники Google зафиксировали попытки взлома аккаунтов афганского правительства
Политика
Сотрудники Google зафиксировали попытки взлома аккаунтов афганского правительства
pxhere.com

Вашингтон, 4 сентября. Сотрудники американской компании Google зафиксировали попытки взлома к аккаунтам Правительства Афганистана.

Представители «Талибана»1 (организация запрещена на территории России) пытались получить доступ к электронным письмам и документам, которые хранятся на серверах. В связи с этим Google заблокировала аккаунты афганского правительства.

Речь идет примерно о двух десятках учетных записей, в том числе аккаунтах министерств финансов, промышленности и высшего образования. Доступ к данным позволил бы талибам получить сведения о бывших руководителях ведомств и зарубежных партнерах, пишет Reuters.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать доступ к приложению Фонда борьбы с коррупцией2 (ФБК2, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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афганистан google аккаунты
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