Сотрудники Google зафиксировали попытки взлома аккаунтов афганского правительства

Вашингтон, 4 сентября. Сотрудники американской компании Google зафиксировали попытки взлома к аккаунтам Правительства Афганистана.

Представители «Талибана»1 (организация запрещена на территории России) пытались получить доступ к электронным письмам и документам, которые хранятся на серверах. В связи с этим Google заблокировала аккаунты афганского правительства.

Речь идет примерно о двух десятках учетных записей, в том числе аккаунтах министерств финансов, промышленности и высшего образования. Доступ к данным позволил бы талибам получить сведения о бывших руководителях ведомств и зарубежных партнерах, пишет Reuters.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать доступ к приложению Фонда борьбы с коррупцией2 (ФБК2, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.