Черноморский флот проведет учения с боевыми стрельбами в Крыму 7 сентября

Москва, 4 сентября. Военнослужащие Черноморского флота приступят к отработке боевых стрельб 7 сентября. Маневры с задействованием кораблей состоятся в Крыму.

К двусторонним тактическим тренировкам привлекут подразделения морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота, сообщили в Министерстве обороны России. Всего будет задействовано свыше 500 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники. Учения пройдут на полигоне «Опук».

Во время маневров бойцы отработают высадку на побережье «противника» с помощью бронетранспортеров БТР-82А. Заключительный этап учений предполагает боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых единиц. Огонь будет открываться по целям, имитирующим технику и живую силу условного оппонента, уточнили в ведомстве.

Ранее мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК». Учения состоялись в Туве.