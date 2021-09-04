Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 12:20
12:20
Общество
Мишустин утвердил расширение списка профессий для развития экономики России
12:20
Армия
Военные маневры России заставили Пентагон нервно перебрасывать истребители на Аляску
12:18
Шоу-бизнес
Ирина Мягкова подколола стендап-комика Ивана Абрамова
12:18
Весь мир
США ввели санкции против четырех сотрудников разведки Ирана
12:18
Спорт
Расплакавшаяся после вылета с US Open Наоми Осака решила приостановить карьеру
12:17
Происшествия
Труп девочки нашли на перегоне Свердловской железной дороги
12:16
Происшествия
Задержанный за похищение жительницы Нижнего Новгорода мужчина был успешным бизнесменом
12:14
Политика
Политолог Сосновский спрогнозировал громкий переворот в Германии
12:08
Общество
Вспышка бруцеллеза: районы Ростовской области закрывают на карантин
12:07
Происшествия
Державший нижегородку в подвале мужчина неоднократно превышал скорость и попадал в ДТП
Все новости

Черноморский флот проведет учения с боевыми стрельбами в Крыму 7 сентября
Армия
Черноморский флот проведет учения с боевыми стрельбами в Крыму 7 сентября
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 4 сентября. Военнослужащие Черноморского флота приступят к отработке боевых стрельб 7 сентября. Маневры с задействованием кораблей состоятся в Крыму.

К двусторонним тактическим тренировкам привлекут подразделения морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота, сообщили в Министерстве обороны России. Всего будет задействовано свыше 500 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники. Учения пройдут на полигоне «Опук».

Во время маневров бойцы отработают высадку на побережье «противника» с помощью бронетранспортеров БТР-82А. Заключительный этап учений предполагает боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых единиц. Огонь будет открываться по целям, имитирующим технику и живую силу условного оппонента, уточнили в ведомстве.

Ранее мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК». Учения состоялись в Туве.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Черноморский флот проведет учения с боевыми стрельбами в Крыму 7 сентября
минобороны рф крым черноморский флот военные учения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru