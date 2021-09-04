Вспышка бруцеллеза: районы Ростовской области закрывают на карантин

Ростов-на-Дону, 4 августа. Ветеринары Ростовской области зафиксировали на животноводческом предприятии в Орловском районе вспышку бруцеллеза.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарного надзора, очаг находится на животноводческой ферме в нескольких километрах от хутора Терновой. В данный момент сельское поселение закрыто на карантин. Запрещено вывозить молоко и пасти скот в других районах. Также местным жителям рекомендовано на время карантина не принимать гостей.

Бруцеллез опасное заболевание крупного рогатого скота, которое предается человеку. У людей характеризуется множественным поражением органов и систем организма.

Ранее ФАН сообщал о вспышке бруцеллеза в Оренбургской области. Специалисты ветнадзора ввели карантин и изолировали скот. Из закрытых населенных пунктов нельзя было вывозить сено, под запретом оказалась и организация ярмарок.