Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 12:20
12:18
Шоу-бизнес
Ирина Мягкова подколола стендап-комика Ивана Абрамова
12:18
Весь мир
США ввели санкции против четырех сотрудников разведки Ирана
12:18
Спорт
Расплакавшаяся после вылета с US Open Наоми Осака решила приостановить карьеру
12:17
Происшествия
Труп девочки нашли на перегоне Свердловской железной дороги
12:16
Происшествия
Задержанный за похищение жительницы Нижнего Новгорода мужчина был успешным бизнесменом
12:14
Политика
Политолог Сосновский спрогнозировал громкий переворот в Германии
12:08
Общество
Вспышка бруцеллеза: районы Ростовской области закрывают на карантин
12:07
Происшествия
Державший нижегородку в подвале мужчина неоднократно превышал скорость и попадал в ДТП
12:07
Шоу-бизнес
Салтыкова объяснила, почему не поддерживает брак Азизы
12:06
Общество
Румынский бренд Dacia представил универсал Jogger
Все новости

Вспышка бруцеллеза: районы Ростовской области закрывают на карантин
Общество
Вспышка бруцеллеза: районы Ростовской области закрывают на карантин
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Ростов-на-Дону, 4 августа. Ветеринары Ростовской области зафиксировали на животноводческом предприятии в Орловском районе вспышку бруцеллеза. 

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарного надзора, очаг находится на животноводческой ферме в нескольких километрах от хутора Терновой. В данный момент сельское поселение закрыто на карантин. Запрещено вывозить молоко и пасти скот в других районах. Также местным жителям рекомендовано на время карантина не принимать гостей. 

Бруцеллез опасное заболевание крупного рогатого скота, которое предается человеку. У людей характеризуется множественным поражением органов и систем организма.

Ранее ФАН сообщал о вспышке бруцеллеза в Оренбургской области. Специалисты ветнадзора ввели карантин и изолировали скот. Из закрытых населенных пунктов нельзя было вывозить сено, под запретом оказалась и организация ярмарок.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вспышка бруцеллеза: районы Ростовской области закрывают на карантин
карантин ростовская область бруцеллез ветнадзор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru