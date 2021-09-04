Две женщины погибли в ДТП на камчатской трассе Морпорт — Аэропорт

Петропавловск-Камчатский, 4 сентября. Авария со столкновением легковушек Toyota Passo и Honda Domani произошла на камчатской трассе Морпорт — Аэропорт. В результате инцидента погибли две женщины.

По информации сотрудников ГИБДД, 75-летняя женщина, сидевшая за рулем машины «Тойота Пассо», выехала на главную дорогу, не пропустив подъезжающую «Хонду Домани». После жестокого столкновения автомобиль пенсионерки отлетел в кювет.

В результате аварии погибли предполагаемая виновница ДТП и ее 32-летняя пассажирка. Сидевший в детском кресле ребенок не пострадал. Водителя Honda Domani госпитализировали с места происшествия.

Легковой автомобиль насмерть сбил человека в московском районе Чертаново, сообщал телеканал «360». Информация о причинах происшествия уточняется.